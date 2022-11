Le Grand Conseil passe en force – La police a une nouvelle loi, Mauro Poggia est défait Une large majorité de députés a accepté, notamment, de ressusciter la gendarmerie. Mais tout n’est pas joué. Eric Budry

Responsable de la Sécurité, le conseiller d’État Mauro Poggia (ici lors d’un débat en 2018) n’est pas parvenu, jeudi soir, à convaincre la majorité du Grand Conseil de refuser la refonte de la loi sur la police. PIERRE ALBOUY

Le fait est rare. La loi genevoise sur la police (LPol) entrée en vigueur en mai 2016 – dite également loi Maudet – a été passée par les armes jeudi soir par le Grand Conseil. Malgré la farouche résistance de Mauro Poggia et du groupe PLR, qui n’en voulaient pas, une large majorité de députés a accepté la révision profonde de l’organisation des forces de l’ordre que lui a soumis non pas le Conseil d’État, mais la Commission parlementaire judiciaire et de la police.