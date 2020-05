Genève – La police a interpellé les auteurs de la bagarre aux Avanchets Trois personnes grièvement blessées ont été conduites à l’hôpital. Dans un état critique, l’une se trouve toujours aux soins intensifs. Andrea Machalova

Photo d’illustration. Keystone

Pendant la nuit du samedi, les habitants du quartier des Avanchets ont été réveillés par des cris. Vers 3h du matin, une violente bagarre a éclaté à la rue Oscar-Bider entre deux bandes de quartier rivales, qui se sont affrontées à coups de barres de fer et de couteaux. «Il s’agit de bandes de quartiers différents. Trois personnes ont été grièvement blessées. En état critique, l’une se trouve toujours aux soins intensifs. On ne donnera pas plus d’informations sur son état avant lundi», a précisé dans le courant de l’après-midi Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. «Une enquête judiciare a été ouverte et le juge des mineurs saisis.» En mars dernier, une bagarre avait déjà éclaté à Meyrin.

La police multiplie les interventions

Depuis le 11 mai, la police multiplie les interventions, notamment lors d’accidents de circulation. Jeudi, vers 16h30, un conflit a éclaté entre un automobiliste et un scooteriste au quai de Seujet. Ils ont fini par en venir aux mains. Leurs versions divergent quant à ce qui s’est produit alors qu’ils circulaient en direction du Pont de la Machine. «Avec le confinement, les choses se sont calmées, on intervenait surtout à domicile. Depuis le weekend dernier, les accident de route sont en hausse. Les gens ressortent, il y a des bagarres, mais on ne s’attend pas à ce qu’il y ait une escalade de violences. », a ajouté le porte-parole.