Querelle transfrontalière – La polémique sur l’essence ravit Mauro Poggia et passionne les médias français Le conseiller d’État n’a pas manqué de répondre au sénateur français qui reprochait aux Suisses de profiter de la ristourne de l’État sur le prix du carburant. Les médias français se sont emparés de l’affaire. Olivier Bot

À la station d’essence du centre commercial Intermarché de Gaillard, des plaques suisses. LAURENT GUIRAUD

En lançant au cœur de l’été une polémique sur les Suisses qui viennent profiter de la ristourne de l’État français sur le carburant, le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, espérait sans doute faire parler de lui. C’est en partie réussi puisque, non seulement la presse régionale s’est emparée du sujet à la suite de la «Tribune de Genève» mais les télévisions françaises TF1, France 2 et France 3 ont consacré un sujet à la polémique transfrontalière dans leurs journaux télévisés.

Le magazine «Le Point» titrait aussi «Les Suisses accros à l’essence tricolore». Si la presse a relayé les propos de l’élu savoyard, aucun de ses collègues n’a repris ses propos ou est venu appuyer ses dires. Il faut dire que le sénateur a tenté lui-même d’adoucir ses propos après une première réplique du conseiller d’État genevois, Mauro Poggia. «Je ne fais aucun reproche aux individus», s’excuse-t-il, pointant une dépense de 4,5 milliards d’euros au budget de l’État qui doit profiter aux plus modestes, en soutien à leur pouvoir d’achat».

Une polémique idéale

Usant d’abord d’ironie en parlant d’une «tempête dans un bidon d’essence», l’élu genevois trouvait dans cette polémique le carburant idéal de son parti, le MCG. Dans un long post sur la plateforme des blogs de la «Tribune de Genève», Mauro Poggia se moque de ces Français qui se gargarisent à longueur d’année d’un renforcement du Grand Genève. «Le bien-vivre ensemble requiert de part et d’autre des concessions bienveillantes», écrit-il. Et le Genevois de fustiger la construction de centres commerciaux gigantesques aux portes de Genève ou l’autoroute Annecy Genève et le tronçon du Chablais, au lieu d’améliorer le réseau ferré. Des arguments qu’il reprenait à Forum sur la RTS.



De son côté, le sénateur français regrettait que TV Léman Bleu SA, n’ait pas pris le temps de le contacter et d’avoir l’honnêteté intellectuelle de rectifier des propos tenus car «je n’ai jamais dit ni écrit que je voulais « priver les Suisses de faire leur plein d’essence en France . Jamais !» Par ailleurs, le sénateur tacle Mauro Poggia, en «regrettant que ce débat serve à alimenter la pré campagne électorale de Monsieur le Président Poggia».

S’il ne s’est pas encore déclaré candidat à sa succession, Mauro Poggia ne pouvait en effet rêver meilleure introduction à une putative campagne. Le thème antifrontalier, revers de la médaille du «Genevois d’abord» reste le mantra du MCG, même si son élu a tenté d’ouvrir l’horizon du parti dans son action à l’État. . Dans le même temps, en France, le sénateur haut-savoyard se fait traiter de populiste. Et la «Voix de l’Ain», écrit que le sénateur Loïc Hervé «aurait mieux fait de se taire». Il avait sans doute oublié qu’à Genève, on a aussi le goût de la polémique.

Coïncidence, cette semaine, le magazine Marianne consacrait un article sur le choc de la mort du moteur thermique dans la vallée de l’Arve. Pour Loïc Hervé, ancien maire de Marnaz dans la vallée de l’Arve, ce dossier pour l’avenir de l’industrie du décolletage, très présente dans cette commune, pourrait bien être prioritaire et plus difficile à mener que la vaine polémique qu’il a animée sur les médias français.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

