Lutte contre le coronavirus – La polémique de la vaccination rattrape l’armée Viola Amherd et Alain Berset refusent la demande de soutien militaire réclamée par les cantons latins. Les esprits s’échauffent sous la Coupole. Florent Quiquerez , Caroline Zuercher

La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales a demandé l’aide de l’armée pour la campagne de vaccination. Pour la Confédération, c’est niet. Keystone

À peine lancée, la plus grande campagne de vaccination de l’histoire suisse essuie déjà les critiques. Retard, manque de coordination… La polémique éclabousse désormais un nouvel acteur: l’armée. La Confédération a en effet refusé d’accorder l’aide militaire réclamée par la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales pour mener cette opération. Selon nos informations, la décision a été prise fin décembre conjointement par Alain Berset, ministre de la Santé, et Viola Amherd, ministre de la Défense.

«La vaccination de la population n’est pas incluse dans les prestations de l’armée autorisées par la décision du parlement (ndlr: prise pour gérer la crise du Covid), précise Lorenz Frischknecht, porte-parole du Département de la défense. De plus, l’examen a montré que les critères stricts pour un engagement subsidiaire de l’armée ne seraient pas remplis pour ce type de prestation.» En clair, les cantons sont en mesure de mobiliser et d’engager les ressources humaines adéquates dans le domaine civil pour les campagnes de vaccination prévues.