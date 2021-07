Les défis de l’été (1/8) – La pole dance, une belle occasion de faire du sport en talons Tout l’été, nos journalistes relèvent des défis liés à des activités en vogue. Cette semaine, découverte de la pole dance, pratique aux multiples facettes. Frédéric Thomasset

Notre journaliste a vécu une expérience unique chez Adhesive Studio à Genève.

Parfois, quand je ferme les yeux, je m’imagine aérien. Un être gracieux, un animal souple et insaisissable, capable, comme une antilope, d’enchaîner les bonds tout en légèreté. Mais il faut se rendre à l’évidence, ce n’est pas le cas. Je le sais, mes collègues aussi. Sinon, ils ne m’auraient imposé une journée de pole dance – «masculine» – dans le cadre de notre série d’été.

Notre journaliste découvre son défi. Sa réaction.

Bonne pâte, j’accepte de me prêter au jeu. Dans le pire des cas, ce sera un coup porté à ma dignité. Et dans le meilleur? Une possibilité de donner tort à mes collègues et de découvrir un sport que je n’avais jusque-là jamais envisagé.