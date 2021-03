Ringarde, elle revient en force – La polaire fête ses 40 ans et n’a jamais été aussi en forme Le célèbre tissu, inventé par et pour les alpinistes, est sorti du placard à la faveur d’un retour en grâce inattendu. Florian Müller

Douce et réconfortante,la polaire n’a plus à se cacher. Yvain Genevay

On s’y est longtemps lové en cachette. Le soir, dans la pénombre, pour être bien certain que personne ne nous voie dans «cet état». Ces fibres synthétiques, volontiers «boulocheuses», à la coupe informe et aux couleurs fadasses, habit-refuge face aux turpitudes de l’existence. La polaire rassurait, apaisait et réchauffait, tant pis si elle faisait mal aux yeux - on préférait les fermer.

Et puis le confinement est passé par là, érigeant le confort en valeur cardinale de la qualité de vie. La polaire est alors sortie du placard, assumant fièrement sa différence. Forcément, sublimée par tant d’assurance, on a commencé à la trouver belle. La voilà qui envahit nos quotidiens, ose s’afficher, même dans les Rues-Basses, et foule les podiums des plus fameux créateurs.