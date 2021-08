Dès la mi-octobre – La pointe de la Jonction sera animée par le Baroque La Ville a choisi celui qui va exploiter les Halles de la Jonction. Food truck, marché et animations culturelles sont au programme. Christian Bernet

Dans les anciens entrepôts TPG, une nouvelle vie verra le jour sous peu. LUCIEN FORTUNATI

La Ville de Genève a choisi l’équipe qui animera la pointe de la Jonction. À la suite d’un appel d’offres, elle a désigné les exploitants du Baroque, boîte de nuit et restaurant des Rues-Basses. À partir de la mi-octobre et pour une durée de deux ans, ils auront pour tâche de proposer toute une palette d’animations sous une partie des anciens hangars des bus TPG. Restaurants ambulants, marchés divers et animations culturelles sont au programme.

L’idée a été lancée par Marie Barbey-Chappuis. En attendant l’aménagement d’un parc public, la conseillère administrative souhaite animer ces lieux, sur le modèle de ce qu’on trouve dans d’autres villes européennes: la Markthalle de Berlin ou la Cantine du voyage de Nantes. «Il s’agit de faire vivre ce site exceptionnel, d’en faire profiter toute la population.» Le nom a été choisi: les Halles de la Jonction.