Histoire littéraire – La poésie romande existe-t-elle? Dans un essai, Antonio Rodriguez montre à quel point la portée des textes écrits ici au XXe siècle dépasse notre coin de pays. Résumé en sept points. Caroline Rieder

L’écrivain vaudois Charles Ferdinand Ramuz a commencé par écrire de la poésie. Dans «Le petit village», il forge les bases d’une identité poétique romande… qu’il s’agit aujourd’hui de déconstruire. VQH

Le Léman et les Alpes ont inspiré bien des poètes venus d’ailleurs comme Byron, Hugo ou Goethe, mais aussi les auteurs d’ici, Ramuz en tête. Parce que les poètes romands qui ont jalonné le XXe siècle ont beaucoup évoqué la nature, il est tentant de les voir encore et toujours accrochés en grappe à ce lyrisme vantant un âge d’or perdu. Dans son essai «Le paysage originel», Antonio Rodriguez, professeur de littérature à l’UNIL et fondateur du Printemps de la poésie, invite à les relire en fouillant derrière les paysages qu’ils évoquent, en battant en brèche quelques idées reçues, dont celle d’une identité poétique propre à la Suisse romande.