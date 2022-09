Nouveau festival à Genève – La poésie revêt le nez rouge du clown À raison de quatre séances par jour, les Bains des Pâquis proposent une ribambelle de spectacles d’art de rues et de cabaret, sous une yourte. Tout public et gratuit. Philippe Muri

Signé du Genevois Cédric Marendaz, le dessin de l’affiche de «Poésie en clown» dégage un charme qui sied à une manifestation joyeuse et résiliente. CEDRIC MARENDAZ

On entre ici un peu comme dans «Le monde de Narnia»: à travers une porte d’armoire, qui dissimule l’entrée d’une yourte érigée entre les platanes, au milieu de la jetée des Bains des Pâquis. Bienvenue au festival «Poésie en clown», premier du nom, repoussé l’an dernier à cause du Covid, et prêt désormais à prendre son envol, quelques jours à peine après la fin de «Poésie en ville», au même endroit. À l’intérieur de cette tente circulaire à l’ambiance intimiste, quelque 45 spectateurs pourront suivre jusqu’au 16 octobre une ribambelle de spectacles d’arts de rues et de cabaret, à raison de quatre séances par jour. Entrée libre mais réservation conseillée.