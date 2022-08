Événement dans la banlieue de Lausanne – La plus grande piscine couverte de Suisse ouvre à Malley Dès le 1er septembre, le centre aquatique de la Vaudoise aréna passera du rêve à la réalité pour le public. Visite d’une infrastructure hors norme. Chloé Din

Dans le gigantesque centre aquatique, le plongeoir culmine à 10 mètres au-dessus du bassin de plongeon et de la piscine olympique. La Vaudoise aréna est désormais la plus grande infrastructure du genre dans le pays. Florian Cella

On connaissait la Vaudoise aréna comme un palais des glaces, fief du Lausanne Hockey Club depuis son ouverture en 2019. Mais pour le chantier hors norme du Centre sportif de Malley, ce n’était qu’une partie de l’histoire. Dès le 1er septembre, un autre palais, celui de l’eau, ouvrira ses portes au public et aux sportifs. Et quel palais! C’est officiel, désormais, c’est en région lausannoise que se trouvera la plus grande piscine couverte de Suisse.