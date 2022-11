Histoire à Morges – La plus ancienne gare romande encore debout livre son passé La démolition du bâtiment de 1861 est programmée par les CFF. Deux passionnés retracent son évolution dans un livre qui vient de paraître. Marine Dupasquier

Vue générale de la gare de Morges au début du XX e siècle, soit près de 40 ans après sa construction. Archives Fondation Bolle

Est-elle banale, la gare de Morges, avec sa façade ocre un peu décrépie, son McDonald’s et son café-boulangerie sans prétention? En comparaison de stations monumentales et richement ornées du début du XXe siècle, comme on les observe à Lausanne ou Montreux, l’édifice morgien brille plutôt par sa modestie. Mais aussi par son âge vénérable: du haut de ses 160 ans, il s’agit de la plus ancienne gare romande encore debout. Elle est en outre située sur l’axe ferroviaire Morges-Yverdon, le premier de Suisse romande, destiné à relier le Léman au lac de Neuchâtel pour le transport de marchandises.