Une femme, un musée, un objet (4/6) – La plus ancienne canne connue décorée au monde Nathalie Fleury, directrice et conservatrice du Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont, nous présente la canne de saint Germain, le premier abbé de Moutier-Grandval. Isabelle Bratschi

Nathalie Fleury et la canne de saint Germain. Fabriqué à partir d’un bâton de noisetier, l’objet est recouvert d’orfèvrerie de l’époque mérovingienne. Yvain Genevay

Sur le drapeau du Jura figure une crosse rouge sur fond blanc. Est-ce celle de saint Germain? À travers son exposition permanente, le musée des beaux-arts de Delémont donne une réponse détaillée et nous prouve qu’il ne s’agit pas de la même. Celle représentée sur le drapeau rappelle l’époque des princes-évêques de Bâle, avec sept bandes rouges et blanches pour les sept districts du Jura historique que sont Courtelary, les Franches-Montagnes, Laufon, Moutier, La Neuveville, Porrentruy et Delémont.