Nouvelle ère – La plupart des Suisses regardent la TV sur internet L’utilisation d’internet pour accéder à l’offre télévisée a dépassé la réception classique par câble en 2021. La pandémie du Covid-19 n’y est pas pour rien.

La plupart des Suisses regardent désormais la télévision via internet (photo d’archives). Keystone/Christian Beutler

Pour la première fois, internet est devenu en 2021 le moyen de réception TV le plus utilisé en Suisse, dépassant la réception classique par câble. La crise du coronavirus joue un rôle.

L’utilisation d’offres télévisées ainsi que la demande de retransmissions en direct via internet ont augmenté pendant la pandémie, a indiqué jeudi le fournisseur de streaming TV Zattoo. En outre, ces offres sont de plus en plus souvent utilisées avec les smart TV (les télévisions capables de se connecter au réseau ndlr).

En 2021, 56% des internautes suisses ont recours au réseau pour regarder la télévision (+7 points de pourcentage par rapport à l’année précédente), contre 51% pour la télévision par câble (même niveau que l’année précédente). Ils ne sont plus que 20% (-10%) à ne jamais regarder aucun programme de télévision en streaming.

Les sondés avaient la possibilité de donner plusieurs réponses à la fois, comme de nombreux foyers utilisent simultanément plusieurs moyens de réception TV. L’enquête a été réalisée par la société Kantar, pour le compte de Zattoo, auprès de 875 internautes suisses âgés de 16 à 69 ans.

ATS