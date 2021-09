JO de Tokyo – La plupart des Japonais ne regretteront pas Thomas Bach Tout au long de son été nippon, le patron du CIO a été confronté à une presse critique et à des réseaux sociaux vindicatifs. Parfois en raison de sa propre maladresse. Bernard Delattre, Tokyo

Thomas Bach, président du CIO, lors de la remise des médailles du 50 m brasse hommes aux Jeux Paralympiques de Tokyo, le 25 août 2021. AFP

Dimanche, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, n’a pas assisté à la cérémonie de clôture des Paralympiques. Or, il y a quinze jours, il était présent à la cérémonie d’ouverture afin de manifester «le soutien du CIO aux athlètes paralympiques» et «conformément aux règles de l'état d'urgence». Sa venue avait suscité un vif débat au Japon. «Mais non!? Encore lui ici!!» s’était irrité un grand quotidien populaire. Au Parlement, le Dr Shigeru Omi, l’épidémiologiste le plus réputé du pays, avait jugé que «le bon sens même» aurait voulu que l’intéressé suive plutôt cette cérémonie à la télévision, en Suisse. Et les réseaux sociaux s’étaient indignés qu’à cette occasion, il ait été dispensé de tout isolement sanitaire pendant trois jours.