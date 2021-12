Course de l’Escalade – La pluie ne décourage pas les jeunes coureurs En Vieille-Ville, l’ambiance était à la fête pour le départ des poussins, cadets et écoliers. Une deuxième journée réussie. Léa Frischknecht

Sur la ligne de départ, les Poussines peuvent compter sur la présence rassurante des bénévoles. PIERRE ALBOUY

Après un samedi très humide, la météo n’aura été que légèrement plus clémente pour les épreuves enfants du dimanche, à la Course de l’Escalade. Ils étaient pourtant bien là, au rendez-vous, pour fouler à leur tour les pavés de la Vieille-Ville.

Les festivités dominicales se sont ouvertes à 11 h avec la course parents-enfants. Les plus petits ont trouvé refuge sur les épaules d’un adulte, les plus téméraires ont même lâché la main de papa ou maman pour conduire le rythme. L’épreuve se veut bon enfant: pas de classement, juste du plaisir partagé en famille. Puis la matinée se déroule avec les courses par âge croissant et par sexe. Des poussins aux cadets en passant par les écoliers.