Une pluie généreuse s’est enfin abattue sur Genève. Après des mois de sécheresse pratiquement sans une goutte d’eau, voilà qui est plus que bienvenu pour nos sols assoiffés. Mais, hélas, ces précipitations arrivent trop tard pour certaines cultures, dont les rendements seront forcément amoindris par ce printemps exceptionnellement sec et chaud.

Pour la deuxième année consécutive, il faut donc s’attendre à une récolte médiocre dans les champs de céréales, où, paradoxalement, les moissons ont démarré en avance. Car le soleil et les fortes chaleurs que nous avons connues ces derniers temps ont fait mûrir les grains prématurément, même s’ils ne sont pas aussi gros que voulu, à cause du manque d’eau. «C’est au printemps que les céréales avaient besoin d’eau, quand les grains se forment et se remplissent, explique François Erard, directeur d’AgriGenève. Le soleil et la sécheresse les ont brûlés.»