Préservons le climat en musique – La playlist pour accompagner la COP26 de Glasgow Afin de vous mettre dans l’ambiance de la Conférence sur les changements climatiques qui débutera le dimanche 31 octobre en Ecosse, voici une sélection musicale pour réfléchir, déprimer ou retrouver l’espoir sur le climat. Corentin Chauvel

Marvin Gaye, chanteur écolo. KEYSTONE/AP Photo/Nancy Kaye

Les dirigeants mondiaux, réunis à Glasgow début novembre, tenteront à nouveau de trouver des solutions au réchauffement climatique lors de la COP26. Un événement majeur que nous couvrirons amplement et qu’il sera possible d’accompagner en musique grâce à la playlist que nous vous avons concoctée.

On commence notre voyage vers Glasgow depuis notre Suisse romande avec le morceau engagé pour le climat composé par Henri Dès peu avant la pandémie. Le «clip de combat» qui l’accompagne avait été publié en mai dernier, produit par les organisations Grève du Climat, Grands-Parents pour le climat, Extinction Rebellion et Aînées pour la protection du climat.

«Les voyages en train», transport durable

C’est à Londres que notre envoyée spéciale de la COP26, Virginie Lenk, se rendra dans un premier temps afin de prendre un train spécial affrété pour l’événement par l’ONG néerlandaise Youth for Sustainable Travel. Près de 500 personnes seront à bord du Rail to the COP, dont des participants au sommet, de jeunes militants pour le climat ou encore donc des journalistes comme notre envoyée spéciale.

On chante Glasgow

Glasgow fait clairement partie des capitales mondiales de la musique et en particulier du rock avec des groupes de haute volée tels que Travis, Franz Ferdinand ou encore Belle and Sebastian. On chante Glasgow donc avant de chanter pour le climat.

«Enough is enough» chantent en chœur les Ecossais

«Ça suffit!» Ce n’est pas la chanson officielle de la COP26 mais presque: un collectif d’artistes indépendants écossais a réuni chœurs, fanfares et autres groupes du pays pour un morceau engagé composé spécialement pour l’événement. Il aborde les thèmes de la justice environnementale et du vivre ensemble.

Ellie Goulding pour ambassadrice

Si vous préférez les paillettes et la pop sirupeuse, vous pouvez écouter la Britannique Ellie Goulding, ambassadrice bien officielle, elle, de la COP26.

«Mercy Mercy Me (The Ecology)», la première chanson écolo

Une fois qu’on sera bien installé à Glasgow, il sera temps de se remémorer toute l’histoire de la lutte pour le climat et l’environnement qui nous a menés jusqu’à cette COP26. Les premières chansons en faveur des luttes environnementales apparaissent en même temps que les premiers mouvements militants, c’est-à-dire entre la fin des années 60 et le début des années 70. Et le premier à avoir inclus le mot «écologie» dans un titre de chanson, c’est Marvin Gaye, en 1971. Il y dénonce, déjà, la pollution des océans, les radiations ou encore la surpopulation…

Lutter pour le climat en douceur…

Un an après Marvin Gaye, Nino Ferrer prend lui aussi le parti d’une mélodie et d’un rythme plein de douceur pour asséner une conclusion bien noire à sa «Maison près de la fontaine»: «La maison près des HLM a fait place à l’usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l’hydrogène sulfuré, l’essence, la guerre, la société.»

Lutter pour le climat avec vigueur…

Mais on peut aussi se montrer bien plus tonique pour afficher son engagement pour le climat et l’environnement, à l’image du culte «Beds are burning» (1987) du groupe australien Midnight Oil – dont le chanteur, Peter Garrett, deviendra plus tard ministre de l’Environnement.

Retrouvez encore plus de morceaux dans notre playlist spéciale COP26 ci-dessous et, si vous disposez d’un compte Spotify, participez en ajoutant des morceaux que nous aurions oubliés!

Corentin Chauvel est journaliste Web et responsable réseaux sociaux. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. @corentinchauvel

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.