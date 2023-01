Protection animale – La plainte contre les combats de vaches gestantes a été classée L’association Ecologie et Altruisme avait fait appel à la justice valaisanne en octobre après un combat de reines à Martigny en dénonçant une atteinte à la dignité animale.

Une vue aérienne du combat des Reines de la foire du Valais a l’amphithéâtre d’Octodure à Martigny dimanche 12 octobre 2003. KEYSTONE/Olivier Maire

La plainte de l’association Ecologie et Altruisme, qui avait dénoncé en octobre à la justice valaisanne les combats de vaches gestantes à la suite d’un combat de reines à Martigny (VS) a été classée. L’organisation dénonce une décision arbitraire et, faute de pouvoir recourir, lance une pétition.

Pour l’association Ecologie et Altruisme, «l’utilisation de vaches attendant des petits pour des combats visant à divertir les humains» doit être considérée comme une atteinte à la dignité de l’animal. Il s’agit, selon elle, d’une infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux.

Le Ministère public valaisan vient de classer la dénonciation, annonce mardi l’organisation dans un communiqué. Selon le procureur, cité dans le texte, «la dominance et les combats sont au cœur des comportements sociaux des bêtes qui cherchent à définir leur position hiérarchique dans le troupeau (…). Il s’agit d’un comportement naturel pour la race d’Hérens ainsi que d’une tradition forte de la Suisse». Le fait que les vaches soient gestantes est par ailleurs conforme à la loi.

«Stress évitable»

Pour le président de l’association, Anoushavan Sarukhanyan, cette argumentation ne tient pas: ce n’est pas parce que ces vaches combattent parfois pour des questions de hiérarchie, qu’elles peuvent être transportées par camion et mises «dans un enclos avec d’autres vaches inconnues pour les inciter à se battre entre elles» et divertir la foule. À chacune de ces étapes, les bêtes subissent «du stress évitable». Par ailleurs, ajoute-t-il, ce n’est pas parce que la pratique est traditionnelle qu’elle n’en reste pas moins injuste.

L’association déplore que le Ministère public n’ait pas fait la pesée d’intérêts en présence nécessaire prévue par la loi pour déterminer s’il y a atteinte à la dignité animale dans l’organisation des combats de reines. Elle se dit également «choquée» de ne pas pouvoir faire recours contre le classement de sa plainte.

Pétition pour changer la loi

La loi suisse prévoit la possibilité pour les associations de défense de l’environnement de recourir contre les décisions touchant à l’environnement. Mais elle ne prévoit pas la possibilité pour les associations de défense des animaux de recourir contre les décisions touchant aux animaux, dénonce Ecologie et Altruisme, qui précise qu’un tel droit est déjà prévu en France, en Belgique ou au Luxembourg par exemple.

L’association, dont l’un des buts est de «promouvoir la protection du bien-être et de la dignité des animaux», a donc lancé mardi une pétition pour demander au Parlement fédéral de combler «cette grave lacune».

ATS

