Avant la fête du 1er août – La plaine du Grütli se sépare de son directeur La Société suisse d’utilité publique, qui administre la plaine du Grütli, s’est séparée de son directeur Lukas Niederberger, en poste depuis des années.

Lukas Niederberger a occupé son poste pendant neuf ans avant d’être remercié. (Photo d’archives) KEYSTONE/Urs Flueeler

Lire aussi: Le dossier européen s’invite sur le Grütli Abo Votera-t-on sur les fusées? Un propriétaire de chiens veut la fin des feux «bruyants» Peu avant la fête du 1er août, la Société suisse d’utilité publique (SSUP), qui administre la plaine du Grütli, s’est séparée de son directeur Lukas Niederberger, en poste depuis plusieurs années. Elle donne comme raison des «divergences sur des questions de gestion». Le comité de l’association a donc décidé au cours du deuxième semestre de mettre fin à la collaboration avec le directeur de 58 ans, comme l’a indiqué la SSUP sur Twitter. Ni le comité directeur, présidé par Nicola Forster depuis 2020, ni Lukas Niederberger n’ont donné d’autres informations sur cette séparation, pour des raisons juridiques, a rapporté samedi le groupe CH-Media.

Le jésuite, théologien et auteur, Lukas Niederberger aura donc été directeur de l’organisation pendant neuf ans. La direction a été reprise dans un premier temps par Peter Haerle, directeur culturel de longue date de la ville de Zurich. Tous les projets se poursuivront comme prévu, est-il précisé dans le communiqué.

Nouvel hymne à l’essai

Il y a plusieurs années, la SSUP et Lukas Niederberger avaient fait la une des journaux en essayant d’introduire un nouvel hymne national suisse. Après un concours, une version avec de nouvelles paroles a été chantée pour la première fois le 1er août 2016 sur le Grütli.

Avec ce projet, la SSUP a toutefois mis en colère une partie du Parlement. Les détracteurs voulaient charger le Conseil fédéral de lui retirer le mandat de gestion de la prairie du Grütli.

Un 1er août autour de la lutte suisse

Cette année, la fête du 1er août sur la prairie du Grütli tournera autour de la lutte suisse et sera coorganisée par l’Association fédérale de lutte suisse. Pour la première fois à cette occasion, la lutte sera pratiquée sur la prairie. Selon le programme, la fête sera placée «sous le signe de la dispute constructive et de la cohésion en des temps difficiles».

Les spectateurs se protègent de la pluie lors de la fête nationale suisse et de la célébration simultanée de l’anniversaire «700 ans de Confédération» le 1er août 1991 sur la plaine du Grütli. KEYSTONE/DR

La société de bienfaisance, fondée en 1810, a acheté le Grütli en 1859 afin de protéger ce lieu chargé d’histoire. Un an plus tard, elle en a fait don à la Confédération, qui l’a chargée de sa gestion. La SSUP s’engage dans le travail bénévole et est considérée comme l’auxiliaire de naissance d’organisations telles que Pro Juventute, Pro Senectute ou l’Aide Suisse aux Montagnards.

Selon le mythe fondateur, c’est sur le Grütli, début août 1291, qu’Uri, Schwytz et Unterwald auraient posé la première pierre de la Confédération en signant une alliance.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.