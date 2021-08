Plein air artistique – La plaine de Plainpalais a retrouvé son chapiteau qui se voit de la lune On l’attendait depuis quinze mois. Le chapiteau de Knie est bien présent, planté au milieu de son paysage urbain de style désertique. Contrastes. Thierry Mertenat

La plaine de Plainpalais est de nouveau occupée jusqu’à la marge, dans une cohabitation harmonieuse des utilisateurs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Du vide au plein. Changement radical, métamorphose spectaculaire. À l’échelle de la plus grande place du centre-ville. Morte plaine pendant quinze mois. On la voyait, paraît-il, depuis la lune, une tache ocre et désertique. La voici repeuplée d’un coup, à la faveur du retour du Cirque Knie à Genève.

Le chapiteau de Knie paraît plus grand que jamais. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Dans notre souvenir, le chapiteau était plus petit. Peut-être que sa grandeur subjective est la conséquence de presque deux ans de sevrage. Emprise de taille, à l’œil en tout cas; mieux vaut chercher la hauteur pour prendre la mesure spatiale de ce camping géant, de ces toiles volumineuses tendues entre leurs mâts porteurs.