Troinex, 11 avril

Il y a quinze ans nous perdions le célèbre restaurant et une terrasse merveilleuse: La Place Verte. Beaucoup d’entre nous y ont semé des souvenirs heureux.

Non, demain nous ne perdrons pas les terrains agricoles de la Place Verte! Ils resteront agricoles et leur vocation sera renforcée avec la vision «paysans pour des générations». Loin de l’idée que le courrier de samedi 10 avril laissait entendre, il s’agit d’un projet d’aménagement paysager permettant la coexistence de l’agriculture, de promeneurs et de la nature.

Ce champ était autrefois une teppe qui a été assainie au siècle dernier pour nourrir la population de Genève.

Depuis quinze ans, le terrain qui descend de la route Antoine-Martin pour finir en cuvette près du bois Marquet est souvent inondé. Le remplacement total des drains vétustes et cassés et le comblement de la cuvette sont donc nécessaires. Pour confirmer l’état des drains, une étude a été faite par caméra de détection il y a déjà dix ans.

Trop de gens confondent pelouse de jardin public et champs cultivés, les conséquences néfastes du littering sur le bétail et sur la faune sauvage est bien connu.

Le flux important de promeneurs augmentera bientôt avec le nouveau quartier des Crêts à Troinex et celui des Grands Esserts à Veyrier et provoquera un énorme impact sur nos cultures et nos prairies.

Le projet d’aménagement a donc pour but de donner un avenir à la prochaine génération d’agriculteurs et d’éleveurs, grâce à cette amélioration environnementale, et de prêter un cadre plus agréable aux promeneurs tout en protégeant la diversité de la faune, de la flore et du paysage.

Pour combler la cuvette et créer une pente douce, les argiles de la sous-couche, produits des chantiers de la commune, y seront déposées et recouvertes de la terre d’origine. La cuvette inondable et peu gracieuse disparaîtra ainsi au profit d’un joli profil légèrement bombé qui cachera la route Antoine-Martin aux promeneurs du bois Marquet (cf. gabarit sur place).

Ces travaux causeront peut-être un peu d’inconfort aux riverains, mais à terme ces derniers seront les premiers à profiter d’une plus belle vue et d’agréables promenades dans une campagne bien plus harmonieuse.

Michel Bidaux

Gabriel Pictet

