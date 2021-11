Ueli Maurer à la COP26 – «La place financière suisse est l’une des plus vertes» Le ministre suisse des finances veut se porter garant de la durabilité de la place financière suisse mercredi à Glasgow.

«La place financière suisse est probablement l’une des plus vertes», affirme Ueli Maurer KEYSTONE/Peter Schneider

Le ministre suisse des finances Ueli Maurer entend se porter garant de la durabilité de la place financière suisse mercredi à la COP26. «Nous avons une longueur d’avance sur la plupart des centres financiers et nous devons jouer cette carte à Glasgow».

Suivez notre live sur la COP26: COP26 à Glasgow (direct) Pour Biden, Xi Jinping a commis une «grave erreur» La Suisse a beaucoup de savoir-faire et il y a des personnes qui ont beaucoup d’argent dans le pays, notamment des fonds institutionnels, explique Ueli Maurer dans un entretien diffusé mardi soir sur le site en ligne de la télévision publique alémanique SRF. Ceux-ci veulent investir dans des projets bénéfiques pour l’environnement, assure-t-il.

«La place financière suisse est probablement l’une des plus vertes», affirme-t-il encore. «Mais nous devons aussi être honnêtes et dire que nous sommes au début d’un changement. Nous sommes encore en train de définir ce qui est vraiment vert, ce qui est vraiment durable». Il faudra probablement un certain temps avant qu’il y ait des standards internationaux, ajoute-t-il.

Politique d’investissement La BNS refuse de ne miser qu’en fonction de l’environnement Abo Enquête de Greenpeace Placer son argent durablement, une mission quasi impossible en Suisse Abo Réchauffement planétaire Pourquoi décarboner la planète finance ne suffit pas Il existe également un risque de «greenwashing», poursuit le conseiller fédéral UDC. Mais malgré cela, lance-t-il, il est trop tôt pour instaurer des obligations légales. «Cela n’a pas de sens de rédiger des lois dans un secteur qui évolue très rapidement». Le Conseil fédéral a adopté en décembre 2020 des mesures pour une place financière plus verte, demandant plus de transparence, une analyse des risques plus poussée et un engagement international accru. Par ces mesures, le gouvernement vise à renforcer la position de la Suisse en tant que place financière durable.

