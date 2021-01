Ville de Genève – La place de la Synagogue bientôt entièrement piétonne Débarrassé des recours en justice, le Conseil administratif veut réhabiliter l’esplanade d’après les plans d’origine. Théo Allegrezza

Place de la Synagogue. Lucien Fortunati

Rendre piétonne la place de la Synagogue. C’était l’un des objectifs d’une pétition lancée il y a une dizaine d’années visant à «libérer du trafic motorisé» ce square du quartier des banques. Après avoir vu son projet ralenti par deux recours en justice, la Ville de Genève peut enfin aller de l’avant. Le Conseil administratif déposera à la rentrée de janvier une demande de crédit de 2,4 millions de francs.

«L’objectif, c’est de réaménager cette place d’après les plans originaux de Maurice Braillard et de garder ainsi un maximum de simplicité», explique la magistrate Frédérique Perler, cheffe du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité. Le célèbre architecte et urbaniste, qui fut aussi l’un des concepteurs du téléphérique du Salève, avait dessiné l’esplanade dans les années 1930.