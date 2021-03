Breakdance aux JO – La place de la Concorde n’attend qu’eux en 2024 Les breakers feront leur entrée dans le giron olympique à Paris, où les compétitions devraient se dérouler sur la fameuse place. Deux Aiglons s’entraînent dans le but d’y représenter la Suisse. Pierre-Alain Schlosser

Le coach Yu-Seng (à gauche), prépare Jeysan Ponnaiah (centre) et Wen Jean-Marc Du (droite) au rendez-vous olympique, sachant qu’un seul représentant suisse devrait rejoindre Paris, en 2024. VANESSA CARDOSO

Le coup de balai est efficace. Les propositions audacieuses. En 2024, Paris sera la scène d’un spectacle inédit sur l’échiquier olympique. Cinq nouvelles disciplines feront leur entrée. Escalade, skateboard, BMX freestyle, basket 3x3 et breakdance. Ces compétitions devraient se dérouler sur la place de la Concorde et pourraient intéresser un nouvel auditoire.

La manœuvre est habile de la part du Comité international olympique (CIO), qui souhaite dépoussiérer son image et vivre avec son temps. Le breakdance, qui compte 30 millions d’adeptes dans le monde, est la discipline qui fait le plus écarquiller les yeux. Elle fait aussi grincer plus d’un dentier. Les karatékas n’ont ainsi pas compris pourquoi le breakdance leur avait grillé la politesse.