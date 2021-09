Aménagements ludiques – La place de jeux du bois de la Bâtie reçoit la médaille d’or du plein air Inauguré au seuil de l’été, cet espace pour tous s’avère à l’usage un modèle d’inclusion. Il mérite la visite, avec ou sans enfants. Thierry Mertenat

Genève, le 14 septembre 2021. Un hérisson géant campe au milieu de la place de jeux du bois de la Bâtie.©Frank Mentha FRANK MENTHA

L’endroit le plus ludique du bois de la Bâtie termine à la fin de cette semaine ses trois premiers mois d’exploitation. Période probatoire? Non, plébiscite populaire dès le début de l’été. Ce lieu de plein air pour tous connaît un succès incroyable. Il est largement mérité. La Ville a raison de rappeler qu’il s’agit là de l’une des plus grandes places de jeux de Genève. En taille et en raffinement.

«Personne n’a été oublié. Les petits, les moyens et les grands sont à la fête.» Un père de famille

Un jeune père découvre l’adresse, sans quitter du regard le petit dernier qui dort dans sa poussette, ce mardi à la mi-journée. Il est sous le charme et le dit en balayant du regard les trois secteurs qui s’emboîtent dans un décor harmonisant les pratiques joueuses: «Personne n’a été oublié. Les petits, les moyens et les grands sont à la fête.» Joliment résumé, dans une formule aquatique qui semble désigner les profondeurs de bassins.