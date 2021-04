Quai du Mont-Blanc – La piste cyclable se ferme sur une chausse-trappe Dans le périmètre du pont du Mont-Blanc, ce nouvel itinéraire s’interrompt de manière abrupte. Visite pratique. Thierry Mertenat

Nouvelle piste cyclable bidirectionnelle sur le quai du Mont-Blanc. LAURENT GUIRAUD

L’époque n’est pas aux vernissages. C’est dommage, la nouvelle piste cyclable de la Rive droite aurait mérité le sien. On aurait aimé trinquer avec les différents corps de métiers qui se sont succédé sur cet ouvrage d’utilité publique, saluer le talent des artisans paveurs, applaudir les aménagistes du ras du bitume, discuter avec les ingénieurs de nos locomotions douces.

À défaut, on vernit en solo, en découvrant à pied, puis à vélo, ce nouvel itinéraire «direct, plaisant et sécurisé» qui nous fait avaler, en un coup de pédale, la distance linéaire – un peu plus d’un kilomètre – séparant le pont du Mont-Blanc des Bains des Pâquis.