Ville de Genève – La piscine de Varembé ré-ouvre pour l’été Un an après leur fermeture précipitée et suite à cinq mois de travaux, les bassins seront à nouveau accessibles dès le 10 juillet. Alice Randegger

L’entrée de la piscine de Varembé. LAURENT GUIRAUD

La piscine de Varembé s’apprête à ré-ouvrir ses portes après pratiquement un an de fermeture contrainte et forcée. Le 10 juillet prochain, les bassins – intérieurs et extérieurs – seront à nouveau accessibles tant au public qu’aux clubs et aux associations, a annoncé la Ville de Genève dans un communiqué.

Pour rappel, en juillet 2022, un rapport technique «faisant état de faiblesses suffisamment graves pour qu’on ne puisse pas prendre le risque de laisser les installations ouvertes» avait poussé la Ville à évacuer les lieux en catastrophe. En cause: les tiges de fixation du faux plafond, oxydées.

Durant cette année de fermeture, des investigations poussées ont été menées, découlant sur cinq mois de travaux de sécurisation. Tous les faux plafonds ont été remplacés par des panneaux acoustiques. Des éléments de structures métalliques et d’autres, de serrureries de la verrière, ont été renforcés. Les vitrages n’ont pas non plus échappé à cette grande réfection.

Heures d’ouverture

Les horaires de la piscine de Varembé seront les suivants pour l’été:

Lundi: 7h à 20h

Mardi: 12h à 22h (sauf le mardi 11 juillet avec une ouverture à 7h)

Mercredi: 7h à 22h

Jeudi: 7h à 20h

Vendredi: 7h à 20h

Samedi: 7h à 19h

Dimanche: 9h à 19h

