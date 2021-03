Infrastructures sportives – La piscine de Lancy rouvre en affrontant une discorde olympique Les restrictions sanitaires limitent la jauge à 50 nageurs à la fois dans l’enceinte. L’entrée est réservée aux seuls détenteurs d’abonnements d’hiver. Les abonnés à l’année se sentent floués. Explications. Thierry Mertenat

La piscine de Lancy rouvre son bassin extérieur en offrant quatre créneaux quotidien de 50 nageurs chacun. Steeve Iuncker-Gomez

On s’apprêtait à partir en week-end sans relayer la nouvelle la plus importante de la semaine. À savoir la réouverture au public de l’unique piscine extérieure actuellement exploitable dans toute la Suisse. Cette exception, on la trouve à Lancy, bien sûr. Un bassin olympique chauffé à l’année. Une exclusivité dont les initiateurs tirent une fierté légitime, mais dont ils se passeraient bien en période de pandémie.

D’où la discrétion relative qui a entouré cette décision sensationnelle. Pas question de le crier sur les toits. Le portique automatique s’est remis à fonctionner le mercredi 10 mars à 14 h 30, sur la base d’une communication ciblée à l’attention des seuls abonnés détenteurs d’un sésame encore valable à ce jour.