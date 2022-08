Carnet noir – La pionnière péruvienne Cecilia Zapata s’en est allée La cheffe avait fait découvrir la cuisine des Andes aux Suisses. Cécile Collet

Cecilia Zapata au Pachacamac en janvier 2021. © sedrik nemeth

On le répète sans cesse: encensée par la critique, la cuisine péruvienne est une des plus complexes du monde. Les Suisses l’ont découverte par la grâce de Cecilia Zapata, qui avait ouvert à Genève le Pachacamac en 2007. Très vite, le succès a suivi pour cette femme généreuse qui se rêvait architecte avant de se reconvertir en cuisinière aux assiettes colorées et construites.