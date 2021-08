Des images en balade – La photographie plus vraie que nature Le festival Alt+1000 reprend le sentier de la montagne et expose à la vallée de la Brévine. Boris Senff

L’exposition «Le Jardin enchanté» déploie, à la Prairie Chobert, 90 images de fleurs par une quarantaine de photographes. PATRICK GUERN

Il est temps de prendre de la hauteur et de respirer avec les yeux. Le festival de photographie Alt+1000 reprend du service et incite une fois encore, pour sa 6e édition – la 2e dans la région du Locle après avoir commencé sa carrière à Rossinière –, à partir à la chasse aux images en plein air. La formule de la biennale s’accorde évidemment à merveille avec une époque méfiante envers les lieux fermés et qui cherche à renouer avec le souffle de la culture. L’an dernier, Images Vevey profitait de la situation et de ses atouts. Les promenades visuelles d’Alt+1000 devraient connaître le même destin.