Portrait de Martine Ruggli-Ducrot – La pharmacienne prépare sa révolution rassembleuse La Fribourgeoise de Saint-Prex prend en janvier la présidence de la Société suisse des pharmaciens. Un défi à la hauteur de son énergie rassembleuse. Isabelle Falconnier

Saint-Prex , le 3 décembre 2020. Martine Ruggli, nouvelle présidente de PharmaSuisse. 24heures/Odile Meylan

La porte est grande ouverte lorsqu’on arrive au Manoir Forel à Saint-Prex, à la pointe sud du bourg. C’est que le rez-de-chaussée, donnant sur le jardin et son platane vieux de trois siècles, est en chantier pour accueillir, dès que possible, un petit café. Cela fait quatre ans que Martine Ruggli-Ducrot et son mari Jan ont emménagé dans

cette bâtisse du XIIIe siècle acquise par les parents de ce dernier, après avoir abrité des générations de Forel.

«Je voulais faire médecine mais en allant m’inscrire je me suis souvenue à quel point j’aimais aider mon père vétérinaire à tenir sa pharmacie.» Martine Ruggli