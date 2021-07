Tournoi de Wimbledon – La peur rode sur Church Road et n’épargne pas Djokovic Le Serbe et Matteo Berrettini se sont extraits de demi-finales marquées par des défaillances et des actes manqués. Explications. Mathieu Aeschmann

«Djoko», à la fois intouchable et fragile, injouable dans le money time mais inquiétant de passivité. AFP

Vendredi midi sur le plateau de la BBC qui surplombe Henman Hill, Pat Cash présentait avec sa verve enflammée les demi-finales à venir. «Je vais vous dire franchement, Hubert Hurkacz m’impressionne. Il sait tout faire. Quel joueur! Mais vous pouvez avoir les meilleurs coups du monde, cet après-midi, tout se jouera ici.» Et l’Australien de conclure son speech un doigt sur la tempe; là où tout peut parfois se brouiller jusqu’à l’écran noir. Or deux heures plus tard, «Hubi» donnait raison au champion de l’édition 1987. Durant une demi-heure apocalyptique (10 jeux envolés), le Polonais fut littéralement aspiré par l’importance du moment. Il errait tétanisé au milieu du Centre Court.