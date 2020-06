Un documentaire dans les coulisses de la préparation de l’expédition au pôle Nord

Mike Horn et Borge Ousland ont bouclé leur traversée du pôle Nord le 8 décembre 2019. L’expédition a commencé le 28 août à Nôme, en Alaska, avec une remontée vers le nord sur le bateau à voile du Vaudois. Les deux aventuriers sont restés près de trois mois sur la banquise, dans la nuit. Une galère mentale et physique: «C’est l’expédition la plus difficile que j’ai réalisée», confie Mike Horn, attablé dans son chalet de Château-d’Œx, Et pas seulement en raison de cette chute dans l’eau glacée le dernier jour qui aurait pu lui coûter la vie.

