Éditorial - La peur de l’après-Merkel

Que la vie était belle sous Merkel! Avec cette chancelière, on n’a pas eu trop de soucis à se faire. La croissance a été exceptionnelle pendant seize ans et le chômage pratiquement résorbé. «Mutti» a su rassurer les Allemands lors des crises les plus graves. Ils ont vécu en sécurité avec une criminalité qui n’a jamais été aussi faible. Ils ont eu le sentiment d’être entre de bonnes mains, protégés par une chancelière en laquelle ils avaient confiance, au-dessus de tout soupçon.

À quelques jours des élections, la peur de l’après-Merkel est perceptible. La chancelière va laisser un grand vide et les Allemands n’osent pas encore imaginer le pays sans elle. «C’est seulement après qu’on réalise ce qui vous manque», disait philosophiquement la chancelière lors de sa dernière conférence de presse estivale. La formation d’un gouvernement risque d’être si longue et difficile que Merkel pourrait encore rester en poste jusqu’à Noël avant de connaître son successeur. Le prochain gouvernement sera sans doute, pour la première fois, composé de trois partis. Une perspective qui fait craindre une période d’instabilité politique.

Après seize ans de gouvernance, la chancelière laisse surtout un grand chantier derrière elle. Si elle a administré l’État d’une façon remarquable, elle n’a pas préparé le pays pour l’avenir. Il reste tant de choses à faire pour moderniser l’Allemagne: réformer les retraites, remettre les infrastructures de transport à niveau, accélérer la transition énergétique et la numérisation, organiser l’immigration, réformer l’Europe… autant de dossiers que la chancelière laisse en vrac à son successeur et qui déclencheront de grands débats de société. L’après-Merkel risque d’être très agité.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.