Tribunal criminel – La «peur bleue» de la femme au cœur du drame de Meyrin Ex-petite amie du conducteur meurtrier, la jeune femme a témoigné mardi. «Pour lui, je lui appartiens.» Luca Di Stefano

La jeune femme doit aussi faire face aux attaques de la défense et des proches du prévenu. Selon la mère de l’accusé, «elle l’a manipulé». Patrick Tondeux

Elle tremble mais se dit prête à «tout faire» pour que le prévenu soit condamné. Elle est le principal témoin de l’affaire qui occupe le Tribunal criminel. Celui qui a tué, c’est son ex-petit ami. La victime, Danny, son petit copain de l’époque, a été écrasé sous les roues de la Seat de son rival. «Je peine à comprendre pourquoi il ne m’a jamais lâchée et pourquoi il n’a jamais lâché Danny, qui était l’incarnation de la douceur. Quand il était au sol, que je me suis penché sur lui pour le mettre en position de sécurité, je me suis dit que j’allais peut-être mourir moi aussi, mais que ce n’était pas grave.»