Mobilité douce à Genève – La pétition des collégiens pour une piste cyclable est un succès Des élèves du Collège de Staël ont recueilli presque 3700 signatures pour réclamer la création d'une piste cyclable le long de la route d'Annecy.

Timeo, Garance, Paola, Inès et Miriam, les cinq élèves du Collège Madame-de-Staël qui ont déposé ce lundi leur pétition au Grand Conseil et au Conseil d’État. MAGALI GIRARDIN

Pour des novices, c’est un beau succès. D’autant plus que leur récolte de signatures s’est effectuée principalement pendant la période des vacances estivales. Des élèves du Collège et École de commerce Madame-de-Staël ont réussi à recueillir pas moins de 3695 paraphes pour réclamer la création d’une piste cyclable le long de la route d’Annecy

Au cœur de cette initiative, cinq d’entre eux, âgés de 16 ans, sont venus – à vélo, bien sûr – déposer ce lundi leur pétition au Grand Conseil et au Conseil d’État. Initialement lancée en ligne début juin, puis poursuivie entre autres dans les fêtes de promotion des écoles et les lieux de baignade, leur récolte de signatures a pour but la réalisation d’une piste cyclable sécurisée entre Carouge et la Croix-de-Rozon.

Cet axe routier est très fréquenté par les jeunes de la région se rendant à vélo au Collège de Staël et dans deux autres établissements scolaires, les cycles d’orientation de Drize et de Pinchat. Mais cette route relativement étroite, et où les voitures peuvent rouler par endroits jusqu’à 80 km/h, est selon eux dangereuse pour les cyclistes.

«Nous connaissons au moins deux cas de jeunes qui ont frôlé la collision avec des voitures et se sont blessés en tombant, confie Miriam, l’une des pétitionnaires. Nous sommes nombreux à emprunter cette route à vélo, car le bus passe trop rarement.»

Avant de lancer leur pétition, les élèves ont contacté en février le Canton, par la plateforme GE-Transports. «On nous a dit qu’une étude était en cours, mais que les coûts de réalisation d’une piste cyclable étaient élevés et que cela posait des problèmes en matière de patrimoine arboré et de terres agricoles», précise Miriam.

Les pétitionnaires semblent toutefois avoir bien étudié la question: «La route est large de sept mètres, mais le terrain appartenant à l’État est large de 11 mètres. Il y a donc de la marge. Entre la rangée d’arbres et les champs, il y a une bande de terrain qui n’est pas cultivée et qui conviendrait selon nous à la réalisation d’une piste cyclable, idéalement à double sens. Cela sans rétrécir la largeur de la chaussée pour les voitures.»

En faisant des recherches, les élèves ont appris qu’une motion allant dans le même sens que leur pétition avait été adoptée en 2005 par le Grand Conseil. «Mais en presque vingt ans, rien n’a bougé. On ne fait que repousser le problème», déplore Miriam.

