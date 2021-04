Fillette retrouvée à Sainte-Croix – «La petite a passé la journée à faire des dessins» Enlevée mardi dans les Vosges (France), Mia a été retrouvée saine et sauve dimanche matin avec sa mère dans un espace autogéré de la commune du Balcon du Jura. Frédéric Ravussin

C’est dans cet espace autogéré installé dans une dépendance de l’ex-usine Reuge que Mia et sa maman ont été retrouvées dimanche matin. KEYSTONE/Christian Brun

La petite Mia est vivante. Et apparemment en bonne santé. Enlevée mardi chez sa grand-mère maternelle à une trentaine de kilomètres d’Épinal dans les Vosges (France), elle a été retrouvée dimanche matin avec sa mère, Lola Montemaggi (28 ans), à La BAZ, l’espace autogéré installé – au départ illégalement – depuis novembre 2019 dans une dépendance de l’ancienne usine Reuge à Sainte-Croix. L’intervention sur place de la police met un terme à cinq jours d’intenses recherches conduites en France, puis en Suisse. La fillette âgée de 8 ans était placée depuis le mois de janvier chez sa grand-mère, désignée tiers de confiance par la justice française. «C’est grâce à l’investissement hors normes des autorités policières et judiciaires suisses que nous avons pu localiser la fugitive et sa fille dans un temps très court», a souligné François Pérain, procureur de la République française en poste à Nancy.