Lettre du jour – La perte d'identité

MICHAEL SCHERRER

Chêne-Bougeries, 15 octobre

Nous sommes pris dans un inexorable piège d’addiction comportementale aux réseaux sociaux. Aurons-nous la force, la détermination d’en sortir?

Il est difficile de répondre par l’affirmative à cette question tant que notre esprit, notre corps ne seront pas délivrés du narcissisme que Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et autres développent viscéralement.

S’il y a un virus dans notre vie, c’est bien de celui-ci qu’il faut parler. Mais là, présentement, il n’existe aucun vaccin traditionnel ou ARN qui soit susceptible de faire tomber la fièvre, redonner le goût, l’odorat, la sensation de respiration à la vie.

Un abîme incommensurable s’offre à nous et nous y plongeons sans sourcilier, trop fiers d’être les acteurs, les promoteurs dociles, serviles et joyeux de la fin attendue du monde de l’anthropocène.

Obnubilés par notre confort de l’instant, les yeux rivés sur nos smartphones, nos tablettes, nos écrans, nous préférons nous mettre en scène en voyant – dans le sens de voyeur – en boucle des sujets racoleurs, en faisant avec délectation le commentaire du commentaire des commentaires, ou en nous plongeant, tête perdue, dans le jeu dernier cri ou la série branchée du moment.

Plus rien ne compte si ce n’est la futilité d’un temps rempli d’une superficialité et d’une convenance qui vont jusque dans les rencontres et l’apprentissage de la sexualité toutes vannes ouvertes sur les sites spécialisés. Mais rien n’est perdu pour tout le monde.

Derrière l’écran, derrière les supports de toute nature des femmes et des hommes s’affairent pour traquer nos goûts, nos manies, nos désirs.

Ils/elles prennent soin de définir nos portraits-robots de consommateurs et de nous traquer inlassablement pour satisfaire nos instincts, nos pulsions, nos désirs immédiats.

Pris dans cette toile d’araignée de tous les pouvoirs nous n’avons plus le libre arbitre quant au choix, à la réflexion, à la pensée. Tout est lieu commun.

Nous fonçons indistinctement dans le grand carnaval du numérique qui nous aliène chaque jour un peu plus.

Et le pire est encore à venir?

Léon Meynet

