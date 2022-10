Finances publiques et bourses – La perte de 140 milliards de la BNS pèsera sur les cantons La Banque nationale suisse subit une lourde perte en raison de son exposition aux marchés financiers. Elle ne pourra probablement pas verser de dividende aux collectivités publiques. Nicolas Pinguely

La Banque nationale suisse (BNS) a enregistré une perte de 142,4 milliards de francs sur les neufs premiers mois de l’année. KEYSTONE



La Confédération et les cantons vont devoir se serrer la ceinture. La perte de plus de 140 milliards enregistrée par la Banque nationale suisse, à fin septembre, signifie qu’aucun versement de dividendes aux collectivités publiques ne sera possible cette année. Seul un miracle prenant la forme d’un redressement substantiel des marchés boursiers pourrait permettre de l’éviter. Mais il est difficile d’y croire.