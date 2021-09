Énergie photovoltaïque – La pérovskite, le nouveau matériau du solaire, déclenche une folle concurrence Ce matériau sera décisif pour l’expansion de l’énergie solaire, et les premiers modules arrivent sur le marché. La Suisse est dans la course. Ivan Radja

Perovskia Solar, à Aubonne (VD), produit des cellules de tailles diverses, selon les besoins de clients répartis en Europe, aux États-Unis et en Asie. DR

Dans le domaine de l’énergie solaire, la start-up polonaise Saule Technologies a frappé fort cet été en annonçant fin juin la première unité de production de cellules en pérovskite, et, début septembre, la première installation commerciale de cette technologie sur un bâtiment de l’entreprise Aliplast à Lublin (Pologne).

Des panneaux solaires? Pas vraiment, pas encore en tout cas: il s’agit de feuilles longilignes souples, composées de petites cellules en pérovskite, apposées sur les lamelles des stores. Pour Christophe Ballif, directeur du Centre photovoltaïque au CSEM (Centre suisse d’électronique et de microtechnique, basé à Neuchâtel) et professeur à l’EPFL, «le terme de panneaux, tel que repris par les médias, prête à confusion, car en l’état, sur de grands modules, les cellules en pérovskite sont détruites lorsqu’une partie du panneau est à l’ombre, et ce problème n’est pas encore complément résolu.» Saule Technologies est en tout cas passé maître dans l’art de la communication marketing (lire encadré), car la course aux panneaux photovoltaïques (PV) de nouvelle génération est féroce.