Précarité – La permanence dentaire à bas prix affiche complet jusqu’en février Dix-huit pour cent des Genevois renoncent aux soins dentaires faute de moyens. Le nouveau cabinet de la Croix-Rouge vole à leur secours. Laurence Bezaguet

David Wehrli, Christian Wehrli, le D r Jean-Pierre Carrel (sur le fauteuil) et Mauro Poggia. LUCIEN FORTUNATI

Les soins dentaires sont le premier domaine auquel renoncent les personnes à bas revenu. Or, la santé buccale fait partie de la santé globale de la population. Forte de ce constat, la Croix-Rouge genevoise (CRG) a ouvert, en novembre 2020 aux Acacias, une permanence de soins dentaires à bas prix en faveur des travailleurs et des travailleuses pauvres. La «Tribune de Genève» s’était alors largement fait l’écho de cette première suisse, si l’on exclut les structures du Point d’eau de Genève et Lausanne, qui soignent uniquement les sans-abri.