Covid-19 – La pénurie de vaccins fait rage et fragilise l’UE À la traîne dans les campagnes de vaccination, l’Union européenne s’est enlisée dans un duel avec la Grande-Bretagne au sujet du retard pris par AstraZeneca. Une situation qui inquiète à l’international. Ivan Radja

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est mise sous pression par la mauvaise gestion des commandes de doses pour l’UE et son duel maladroit avec Londres. AFP

Les données parlent d’elles-mêmes: à ce jour, le Royaume-Uni a administré 12,5 doses pour 100 personnes, les États-Unis 8,8 et l’Union européenne… 2,6 doses. Sur les 400 millions de doses commandées par l’UE au laboratoire anglo-suédois AstraZeneca à fin août, un quart environ (120 à 140 millions) devait être livré à fin mars. On en sera loin, avec 31 millions seulement, soit 60% de moins que prévu. En cause, des retards de production sur les deux sites de fabrication d’AstraZeneca basés sur le continent, aux Pays-Bas et en Belgique.

Gaffe diplomatique