Droit du travail à Genève – La pénibilité de la fonction aide de cuisine à Vessy est reconnue Grâce à une décision du Conseil d’État, ces travailleurs sont maintenant à égalité avec leurs homologues des HUG et pourront prendre leur retraite plus tôt. Sophie Simon

Les aides de cuisine ont des horaires difficiles et travaillent dans des environnements défavorables. FLORIAN CELLA

C’est la fin d’une «longue inégalité de traitement», déclare Avenir Syndical. Ce syndicat a soutenu les aides de cuisine de l’EMS Maison de Vessy dans la demande de reconnaissance de la pénibilité physique de leur fonction. En effet, les cuisiniers de l’établissement l’avaient déjà obtenue, ainsi que les aides de cuisine et les cuisiniers des HUG depuis 2013. Le Conseil d’État vient de trancher en leur faveur.

Et ce n’était pas gagné d’avance. En effet, le processus de reconnaissance s’effectue en trois étapes. Si la Commission paritaire technique pénibilité avait rendu un préavis positif, tel n’était pas le cas de la Commission des finances du Grand Conseil. La décision finale du gouvernement était donc attendue avec inquiétude.

Deux fonctions ajoutées

C’est un soulagement pour le délégué syndical Thierry Daviaud, qui met en avant les horaires difficiles (coupés, tôt le matin, week-ends, jours fériés, etc.) ainsi que l’environnement défavorable (frigos très froids, fourneaux très chauds, etc.). «Ils pourront désormais partir à la retraite plus tôt, un an avant les autres, et dans de meilleures conditions, avec une décote (ndlr: minoration de pension) moindre.»

Cette décision ne concerne que Vessy et ne s’étend pas automatiquement aux aides de cuisine de tous les EMS, comme nous le confirme Tatiana Oddo Clerc, secrétaire générale adjointe chargée de communication du Département des finances et des ressources humaines.

L’Exécutif a également ajouté deux nouvelles fonctions à la liste des activités pénibles: celle de garde de l’environnement et celle de chef de groupe des gardes de l’environnement.

