Football – La pelouse du Stade de Genève est un billard Après les craintes légitimes il y a quelques mois, le gazon a été bichonné. «La pelouse est presque parfaite», dit le spécialiste de l’ASF. Daniel Visentini

Seferovic, Xhaka et Embolo ont foulé le billard du Stade de Genève mercredi. Tout est prêt pour le Suisse-Espagne de ce jeudi soir. BASTIEN GALLAY/LPS

Même s’il devait pleuvoir beaucoup, cela ne devrait pas poser le moindre problème. La pelouse du Stade de Genève, qui sera le théâtre ce jeudi et dimanche de deux matches d’exceptions, Suisse-Espagne et Suisse-Portugal, sera à la hauteur de ces deux affiches.

Au début de l’année, des inquiétudes légitimes pesaient: un gazon clairsemé, un enracinement fragile, de quoi s’interroger. Le fait est que quelques mois plus tard, la société RealSport, en charge du terrain, a fait le nécessaire. Les problèmes d’hier n’y sont plus. La pelouse est belle, elle ressemble à un billard, comme on dit.

Il faut dire que c’est mieux comme cela. L’ASF veillait au grain. Depuis l’année dernière, elle signe des contrats qui lient le lieu où se produit l’équipe de Suisse à une exigence de qualité faute de quoi les tarifs sont revus à la baisse. Et cela concerne aussi le gazon, bien sûr.

Pierre-Yves Bovigny est le spécialiste ASF dans le domaine des pelouses. C’est lui qui a suivi de près les travaux pour que tout soit parfait, tant ce jeudi soir contre l’Espagne, que dimanche contre le Portugal.

Le suivi de l’ASF

«L’ASF a suivi tout cela attentivement. Depuis un moment déjà, nous sommes tenus au courant chaque semaine, tous les lundis via un rapport, sur l’état de la pelouse du Stade de Genève, explique-t-il. Tout le monde a très bien travaillé, RealSport a mis en œuvre des moyens et de la compétence pour que tout se passe bien.»

Le résultat se verra ce soir déjà. «La pelouse est presque parfaite, assure Pierre-Yves Bovigny. Même s’il devait y avoir de fortes précipitations sur Genève, cela ne poserait pas de problème pour les deux matches au programme.»

Place au jeu maintenant. Sans excuses quant à la qualité du terrain…

