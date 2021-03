Précarité et pandémie – La «pauvreté absolue» réapparaît en Suisse Le Centre social protestant dans toutes ses variantes romandes a présenté mardi ses constats après un an de crise sanitaire. Plus de 2 millions ont été distribués et les inégalités augmentent. Cindy Mendicino

Les CSP de Neuchâtel, Vaud, Jura et Genève étaient présents mardi à Lausanne pour parler des effets de la crise sanitaire et lancer une campagne d’appel aux dons. Odile Meylan

Depuis un an, les activités du Centre social protestant (CSP) ont augmenté, mais elles se sont aussi élargies. Alors que l’institution a pour mission de répondre aux besoins sociaux, d’orienter et d’informer en la matière, elle se tient d’ordinaire à l’écart des aides financières. «Cette année, nous avons versé plus de 2 millions de francs d’aides», explique Pierre Borer, président de CSP.ch et directeur de l’antenne de Neuchâtel. Les récoltes des différents centres et la Chaîne du Bonheur l’ont permis.

Source: CSP

Dès les premiers jours de la pandémie, alors que des activités sont mises à l’arrêt, une foule de personnes se retrouve du jour au lendemain sans revenu. Mais surtout sans droit aux aides sociales. «Le degré de précarité est proportionnellement inverse à la légalité du statut», résume Caroline Regamey, chargée de politique et action sociale au CSP Vaud.