Hockey sur Glace – La patinoire des Vernets déborde, la fan zone remplie Des milliers de supporters du Ge/Servette sans billet pour l’acte VII entre GE Servette et Bienne occupent le parking devant la patinoire, où une fan zone a été montée. Marc Renfer Thierry Mertenat DÉVELOPPEMENT SUIT

Echarpes brandies durant le «Cé qu’è lainô» d’avant match. IRINA POPA

Vingt heures, début de la finalissima tant attendue. Sur le parking des Vernets vidé des voitures et transformé en fan zone, la foule veut croire à l’obtention de ce premier titre de champion de Suisse. Le «Cé qu’è lainô» a été entonné. Un drapeau genevois flotte au milieu des maillots grenat.

Ils sont entre 3000 et 4000 supporters à avoir peu à peu rempli l’esplanade face au bâtiment Rolex. Les mascottes Calvin et Calvina sont passées saluer. Les cheerleaders ont assuré le spectacle. Les bières ont été descendues, l’ambiance est montée devant l’écran géant. L’arrivée des bus de supporters biennois a à peine été remarquée, leurs chants étant couverts par la musique électronique diffusée par le char du Village du soir. À quelques mètres de là, les chanceux détenteurs de billets s’installent dans les gradins de la patinoire.

«C’est trop beau», s’exclame un supporter. «J’étais super énervé de ne pas avoir pu acheter une entrée hier matin, mais là ça va être une soirée géniale, même si je stresse!» Derniers instants de suspens. Dans moins de trois heures, la zone sera en liesse, ou transpirera la tristesse.

La foule occupe l’espace devant l’écran géant installé sur la fan zone. IRINA POPA

À l’intérieur

Dans la patinoire des Vernets. GEORGES CABRERA

Dans les gradins, les visages sont plus concentrés que sur l’esplanade des Vernets. Ce public est en mission, au moins autant que l’équipe qu’elle soutient. Un lien fusionnel, du haut en bas de la grande tribune. On aurait pu retirer les sièges, le match commence à peine et les gens ont déjà oublié de s’asseoir.

GEORGES CABRERA

