JO 2022 - La patineuse russe Kamila Valieva contrôlée positive avant les Jeux

Ski alpin

Les Suissesses ont ajouté deux médailles à la moisson des athlètes de Swiss Olympic en Chine.

La Tessinoise Lara Gut-Behrami (30 ans) a remporté son premier titre olympique, son troisième collier sous les anneaux, à l’issue du super-G qui s’est déroulé à Yanqing, vendredi.

Lara Gut-Behrami. AFP

L'Obwaldienne Michelle Gisin (28 ans) a, elle, accédé à la troisième marche du podium.

Bronzée en descente à Sotchi en 2014 et en géant le 7 février en Chine, Gut-Behrami a assumé son statut de favorite et, en patronne, battu Mirjam Puchner (2e), partie avec le dossard No 3.