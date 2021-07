Tournoi de Wimbledon – La patience paie enfin pour Viktorija Golubic À 28 ans, la Zurichoise déboule pour la première fois en deuxième semaine de Grand Chelem. Mathieu Aeschmann

Viktorija Golubic s’est envolée vendredi vers la deuxième semaine de Wimbledon. AFP

Viktorija Golubic n’a perdu son flegme et son timing qu’une seule fois ce vendredi; lorsqu’elle se mit à faire l’avion, ivre de bonheur d’avoir infligé une deuxième leçon de tennis sur herbe en deux jours. Après Danielle Collins, c’est Madison Brengle et son service de «tournoi défi» qui n’a rien compris. Quatre sets à zéro, cinq petits jeux égarés et 52 coups gagnants, les chiffres de ce double récital impressionnent. Ils ne témoignent pourtant qu’en partie de l’émancipation de la Zurichoise. Joyeuse, joueuse, relâchée, «Viki» ressemble à Ons Jabeur quand elle s’amuse à explorer tous les recoins du court. Lundi, elle découvrira la deuxième semaine d’un Grand Chelem en vivant enfin de l’intérieur le mythique «Manic Monday» de Wimbledon.