Mobilité douce à Lancy – La passerelle Tivoli est ouverte Lancy met en service dès ce vendredi la passerelle Tivoli, tronçon principal de la promenade Nicolas-Bouvier, qui permet aux piétons et aux cyclistes de relier le haut et le bas de la ville. Lisa Vigano

Ce vendredi 12 mai, la ville de Lancy a annoncé dans un communiqué l’ouverture de la passerelle Tivoli, qui relie le haut et le bas de la commune. Longue de plus de 100 mètres, elle permet de joindre le quartier de Surville à celui de Tivoli et enjambe la route de Chancy et la rampe Quidort. L’ouvrage, qui sera officiellement inauguré le 21 septembre, s’inscrit dans la lignée des «objectifs en matière de mobilité douce» de la Ville de Lancy.

La passerelle Tivoli constitue un «tronçon essentiel» de la promenade Nicolas-Bouvier, destinée exclusivement aux piétons et aux cyclistes. À terme, ce cheminement permettra de relier le bois de la Bâtie au quartier de La Chapelle-Les Sciers.

Damien Bonfanti, conseiller administratif délégué à l’aménagement du territoire de la Ville de Lancy, précise que «les trois tronçons déjà réalisés (tronçon qui relie Pont-Rouge à Surville, le chemin des Mérinos et la passerelle Tivoli) représentent la correction tant attendue de plusieurs discontinuités territoriales et l’harmonisation de trajets intercommunaux».

Renforcer les liens

La nouvelle passerelle permet dès aujourd’hui de fluidifier le trafic entre le Petit-Lancy et le Grand-Lancy. L’accès au Léman Express à la halte Lancy-Pont-Rouge est également facilité. Pour Salima Moyard, maire de Lancy, «la passerelle Tivoli est un symbole de notre volonté d’améliorer la qualité de vie des habitants, notamment celles et ceux des quartiers de Surville, de Tivoli et de Pont-Rouge. Elle permet aussi de renforcer les liens avec les communes adjacentes et de favoriser les déplacements sur la Voie verte cantonale.»

La promenade Nicolas-Bouvier va encore être prolongée. D’ici à 2024, la passerelle du Nant-Manant verra le jour, ainsi que le passage sous la route du Grand-Lancy, qui «reliera directement le quartier de Pont-Rouge au chemin des Vignes».

