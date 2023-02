Genève, le 28 janvier 2023. Des graffitis sont apparus sur la façade du BFM, malgré la fermeture carcérale de la coursive. MAGALI GIRARDIN

Le soleil revenu réchauffe la pierre de taille du Bâtiment des Forces Motrices et fait regretter la fermeture depuis trois mois de la passerelle fluviale longeant à angle droit cet édifice remarquable classé en 1988. Au pied de sa façade regardant le barrage du Seujet, un spot très prisé en forme de solarium sur pilotis. Les bancs adossés au mur étaient occupés dès la mi-journée. Pique-nique au fil du fleuve.

On oublie. Un portique saillant, inspiré des châteaux forts du Moyen Âge, avec ses pics déployés en hérisson, condamne l’accès. Le propriétaire, en l’occurrence l’État de Genève, s’est donné les moyens pour décourager toute forme d’intrusion à cet endroit, jurant que l’ouvrage était devenu dangereux et que le moment était arrivé de lutter contre les «salissures», ces signatures d’artistes pressés utilisant le mobilier urbain comme un chevalet d’atelier de street art.

La sanctuarisation des lieux n’aura pas duré longtemps. Les artistes sont de retour. Sans être une spécialiste de la chose, Julie note en effet que le coloriage mural a repris de plus belle à cette adresse. Des tags ont d’abord recouvert la porte «compacte et solide» coûtant 20’000 francs l’unité – un modèle identique a été posé côté promenade des Lavandières –, faisant disparaître la double mention «Entrée interdite» et «Provisoire, en attente de travaux» sous une grosse tache noire.

Plus élaborés, les graffitis sur la partie basse de la façade annoncent la réalisation d’une frise sur toute la longueur de la partie exposée au soleil couchant. Le mot salissure semble ici inapproprié. Le geste, interrompu, raconte le début d’une œuvre en chantier dans un environnement carcéral. Les auteurs vont revenir. Adeptes de la course libre (free-run), ils connaissent les techniques de franchissement, au grand désespoir des concierges de l’espace public, champions, eux, de l’obstacle fortifié.

